Blu Radio  / Judicial  / Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra exfuncionaria de Quintero que estuvo en Ungrd

Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra exfuncionaria de Quintero que estuvo en Ungrd

Se trata de Maria Antonia Sánchez Rave, quien al parecer estaría relacionada con contratos de la UNGRD durante la administración de Olmedo López.

Maria Antonia Sánchez Rave- Alcaldía Medellín.jpg
Cortesía: Alcaldía de Medellín
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra exgerente de la EDU y contratista en Medellín. Se trata de María Antonia Sánchez Rave, quien al parecer estaría relacionada con contratos de la UNGRD durante la administración de Olmedo López.

La Procuraduría Cuarta Delegada para la Contratación Estatal abrió una investigación disciplinaria contra Sánchez Rave, exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU de Medellín, y contra la contratista Carolina Patiño Salazar, quien se desempeñó como miembro de un comité evaluador de la misma entidad.

Sánchez Rave, quien asumió la gerencia de la EDU tras la salida de Wilder Echavarría, es recordada por su cercanía con el exalcalde Daniel Quintero Calle.

Según denuncias públicas, su nombre también ha sido mencionado en investigaciones periodísticas relacionadas con contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Ungrd, durante la administración de Olmedo López.

En dichas publicaciones se ha señalado que, como representante legal de Kaliza Arquitectos S.A.S., la exfuncionaria habría participado en consorcios que recibieron contratos por más de 100.000 millones de pesos en municipios de Antioquia como Jericó, Valdivia y Angelópolis.

Estos procesos han despertado cuestionamientos por presunto direccionamiento y favorecimiento. Al respecto, se refirió el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout.

“Hoy la Procuraduría abre un nuevo proceso disciplinario esta vez contra María Antonia Sánchez Rábida, ficha clave de Daniel Quintero y una mujer que hizo y deshizo en Medellín, cuestionada por contratos irregulares en la entidad que dirigió y que ahora parece también salpicada en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con Olmedo López”, dijo.

De igual forma, se ha indicado que presuntamente Kaliza Arquitectos sostuvo vínculos contractuales con la EDU, entidad que posteriormente Sánchez Rave lideró.

“Es la muestra de cómo el Quinterismo convirtió las instituciones en fortines para repartir plata, contratos y favores. Medellín fue saqueada y ahora las investigaciones empiezan a destaparse toda la magnitud de este entramado que llegó hasta el Ggobierno nacional. La ciudad exige que se llegue hasta el fondo y que estas fichas del Quinterismo respondan ante la justicia por lo que le hicieron a Medellín”, agregó.

Al respecto, el actual director de la Ungrd, Carlos Carrillo, señaló en su cuenta de X el pasado 13 de agosto, aseguró que Sánchez Rave fue representante legal de Kaliza Arquitectos y que dicha empresa hizo parte de consorcios beneficiados con contratos durante la administración de Olmedo López.

Según Carrillo, esos contratos habrían sido adjudicados directamente por Alethia Arango Gil, exdirectora del Dagrd y también funcionaria en la administración de Quintero.

