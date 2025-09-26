En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia  / Pacto Histórico pidió aplazar la consulta para noviembre

Pacto Histórico pidió aplazar la consulta para noviembre

La crisis gira en torno a la falta de resolución sobre la personería jurídica del Pacto y la presión de realizar consultas internas bajo condiciones que amenazan la estrategia de conformación de un Frente Amplio de cara a las elecciones de 2026.

Pacto Histórico hace solicitud al CNE de cara a elecciones 2026
Pacto Histórico hace solicitud al CNE
Foto: CNE y @PactoCol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

La senadora Gloria Flórez, precandidata a la presidencia de la República e integrante de los comités directivos del Pacto Histórico, emitió una fuerte denuncia contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) en las últimas horas, señalando que la entidad está obstaculizando de manera sistemática los derechos políticos del movimiento.

La crisis gira en torno a la falta de resolución sobre la personería jurídica del Pacto y la presión de realizar consultas internas bajo condiciones que amenazan la estrategia de conformación de un Frente Amplio de cara a las elecciones de 2026.

Gloria Flórez
Gloria Flórez
Foto: Gloria Flórez

La controversia surge en un contexto donde la Registraduría Nacional ha sostenido reuniones con una misión exploratoria electoral de la Unión Europea para evaluar el acompañamiento técnico a los comicios de Congreso y Presidencia de 2026, buscando blindar estos procesos "de cualquier manto de duda". Sin embargo, la senadora Flores afirma que las dudas ya están siendo generadas internamente por la falta de garantías hacia su movimiento.

Obstáculos en la personería jurídica

Al abordar la pregunta sobre si el Pacto Histórico se retiraría de la consulta para evitar un triunfo de Daniel Quintero o por motivaciones jurídicas, Florez desestimó las especulaciones y se centró en la acción del establecimiento tradicional, que, según ella, busca evitar el fortalecimiento de los partidos y la democracia.

La senadora fue enfática al señalar que el CNE ha dilatado decisiones cruciales, llevando al Pacto Histórico a una situación límite. Ella destacó la situación legal precaria del movimiento: "No hay personería hoy por hoy, no hay personería jurídica porque está condicionada de la decisión de Mais. del movimiento progresista y excluyen a la Colombia humana, que es el movimiento político del del presidente Petro, y nos obligan a una consulta interpartidista".

El incumplimiento de los plazos por parte del CNE ha generado un caos en la planificación interna. Flórez recordó que el 26 de septiembre debería ser la fecha para la presentación de sus listas, dado que la consulta está programada para el 26 de octubre, pero una serie de problemas fundamentales no han sido resueltos.

Ante esta situación, el Pacto Histórico ha solicitado formalmente al CNE un aplazamiento: "Hemos solicitado igualmente al CNE que aplace la consulta para noviembre precisamente para resolver todos esos estos escollos y tampoco hay respuesta. Entonces, hay una negación en nuestros derechos políticos que sí quiero denunciar ante la opinión pública por parte del Consejo Nacional Electoral".

También le puede interesar:

  1. Gustavo Petro y Daniel Quintero
    Gustavo Petro y Daniel Quintero
    Fotos: Presidencia y @QuinteroCalle
    Elecciones Colombia

    "Petro no ha estado en contra que Daniel Quintero entre al Pacto Histórico": Susana Muhamad

  2. Pacto Histórico y su candidato a la Presidencia
    Pacto Histórico y su candidato a la Presidencia
    Foto: AFP y @PactoCol
    Elecciones Colombia

    Pacto Histórico no elegirá a su candidato a la Presidencia por medio de consulta interna

Escuche aquí la entrevista:

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Pacto Histórico

Congreso de la República

Gustavo Petro

Elecciones en Colombia 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad