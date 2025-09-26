Pacto Histórico pidió aplazar la consulta para noviembre

La senadora Gloria Flórez, precandidata a la presidencia de la República e integrante de los comités directivos del Pacto Histórico, emitió una fuerte denuncia contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) en las últimas horas, señalando que la entidad está obstaculizando de manera sistemática los derechos políticos del movimiento.

La crisis gira en torno a la falta de resolución sobre la personería jurídica del Pacto y la presión de realizar consultas internas bajo condiciones que amenazan la estrategia de conformación de un Frente Amplio de cara a las elecciones de 2026.

Gloria Flórez Foto: Gloria Flórez

La controversia surge en un contexto donde la Registraduría Nacional ha sostenido reuniones con una misión exploratoria electoral de la Unión Europea para evaluar el acompañamiento técnico a los comicios de Congreso y Presidencia de 2026, buscando blindar estos procesos "de cualquier manto de duda". Sin embargo, la senadora Flores afirma que las dudas ya están siendo generadas internamente por la falta de garantías hacia su movimiento.



Obstáculos en la personería jurídica

Al abordar la pregunta sobre si el Pacto Histórico se retiraría de la consulta para evitar un triunfo de Daniel Quintero o por motivaciones jurídicas, Florez desestimó las especulaciones y se centró en la acción del establecimiento tradicional, que, según ella, busca evitar el fortalecimiento de los partidos y la democracia.

La senadora fue enfática al señalar que el CNE ha dilatado decisiones cruciales, llevando al Pacto Histórico a una situación límite. Ella destacó la situación legal precaria del movimiento: "No hay personería hoy por hoy, no hay personería jurídica porque está condicionada de la decisión de Mais. del movimiento progresista y excluyen a la Colombia humana, que es el movimiento político del del presidente Petro, y nos obligan a una consulta interpartidista".



El incumplimiento de los plazos por parte del CNE ha generado un caos en la planificación interna. Flórez recordó que el 26 de septiembre debería ser la fecha para la presentación de sus listas, dado que la consulta está programada para el 26 de octubre, pero una serie de problemas fundamentales no han sido resueltos.

Ante esta situación, el Pacto Histórico ha solicitado formalmente al CNE un aplazamiento: "Hemos solicitado igualmente al CNE que aplace la consulta para noviembre precisamente para resolver todos esos estos escollos y tampoco hay respuesta. Entonces, hay una negación en nuestros derechos políticos que sí quiero denunciar ante la opinión pública por parte del Consejo Nacional Electoral".

Escuche aquí la entrevista: