En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Título Juliana Guerrero
Gustavo Petro
Once Caldas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia  / Pacto Histórico no elegirá a su candidato a la Presidencia por medio de consulta interna

Pacto Histórico no elegirá a su candidato a la Presidencia por medio de consulta interna

El comité político del Pacto Histórico señaló que se buscará otro mecanismo para elegir a su candidato a la Presidencia.

Pacto Histórico y su candidato a la Presidencia
Pacto Histórico y su candidato a la Presidencia
Foto: AFP y @PactoCol
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

El comité político del Pacto Histórico tomó la decisión de no ir a la consulta del 26 de octubre para elegir a su candidato a la Presidencia. Lo anterior, ya que hasta el momento no hay una decisión de fondo sobre el partido único.

“Ante las circunstancias jurídicas que actualmente nos impiden realizar consultas como movimiento unificado, el comité político nacional del Pacto Histórico ha decidido acudir al mecanismo de consulta interpartidista para definir exclusivamente sus listas al Senado y a la Cámara de Representantes”, señaló el Pacto en un comunicado.

Quien sea elegido como candidato del Pacto Histórico irá a una consulta con el denominado Frente Amplio en marzo.

“El comité político definirá el mecanismo democrático que garantice una sola candidatura en nombre del Pacto Histórico en esta contienda electoral. Las precandidaturas actuales podrán continuar, si así lo deciden, en su aspiración de representar al Pacto Histórico en la consulta del frente amplio, presentando sus propuestas programáticas y acompañando el proceso para el Congreso de la República”, agregan desde el Pacto.

Es importante recordar que este jueves, 25 de septiembre, el Tribunal Superior de Bogotá le había ordenado a la Registraduría garantizar la inscripción de todos los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico hasta que se defina de fondo la situación del partido único.

Aquí el comunicado completo del Pacto Histórico:

pacto historico consulta.jpeg

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Elecciones en Colombia 2026

Presidencia de la República

Pacto Histórico

Publicidad

Publicidad

Publicidad