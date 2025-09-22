Gustavo Bolívar y Carolina Corcho radican tutela contra CNE por “condicionamientos” a partido único

Los precandidatos presidenciales por el Pacto Histórico Gustavo Bolívar y Carolina Corcho, radicaron una tutela ante el Tribunal Superior de Cundinamarca contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), esto debido a la decisión en la que dicho organismo impuso algunas condiciones para la fusión del partido del Pacto Histórico.

“La tutela, radicada esta mañana con carácter de urgencia, dado que el próximo viernes 26 de septiembre vence el plazo para la inscripción de candidaturas, busca un pronunciamiento por parte del Tribunal Superior que ampare los derechos a la participación política, al debido proceso y a la igualdad, frente a los condicionamientos hechos por el CNE a través de la reciente resolución que otorga personería jurídica condicionada. Además, señalan que dicha resolución incurrió en demoras que inciden también en el proceso”, indicaron los precandidatos en un comunicado.

Es importante recordar que el CNE avaló la fusión del Pacto Histórico, pero dejó por fuera a Colombia Humana y a Progresistas, colectividades de la precandidata y senadora María José Pizarro.

“La acción solicita como medida provisional la suspensión parcial de los efectos de la resolución y, al mismo tiempo, que se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil permitir la inscripción inmediata de sus precandidaturas presidenciales y legislativas”, expresaron Corcho y Bolívar.



Además, los precandidatos aseguran que no existen razones jurídicas para impedir el reconocimiento pleno de la personería jurídica.

“La condición dada por el CNE no solo obstaculiza su inscripción para la consulta del 26 de octubre, sino que amenaza la legitimidad y operatividad política del movimiento en las próximas elecciones legislativas, afectando gravemente a sus militantes y adherentes. Asimismo, el reconocimiento condicionado es ilegal y produce inseguridad jurídica, pues el proceso sancionatorio que utilizó el CNE acumula una larga demora que incumple con los estándares de debido proceso y celeridad administrativa”, agregaron los precandidatos presidenciales.