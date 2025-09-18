“Quintero hace acuerdos con vieja clase política en regiones para ganar consulta interna”: Bolívar

El exsenador y precandidato presidencial Gustavo Bolívar advirtió que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero estaría haciendo alianzas con sectores de la política tradicional para incidir en la consulta interna del Pacto Histórico, prevista para el 26 de octubre, en la que se definirá la candidatura única de la coalición de izquierda.

En entrevista con Mañanas Blu, Bolívar señaló que su preocupación radica en reportes sobre presuntos acercamientos de Quintero con partidos tradicionales.

“Está haciendo acuerdos con la vieja clase política para distorsionar el resultado del 26 de marzo. Podríamos asistir a un escenario en el que el Partido Conservador gane las elecciones del Pacto Histórico”, aseguró.

El precandidato sostuvo que las denuncias provienen de distintas regiones: “Sabemos ya del Valle, de Córdoba, de varios departamentos. La alarma está encendida”, afirmó, aunque aclaró que no cuentan aún con pruebas documentales.



Gloria Flórez Foto: Gloria Flórez

Por su parte, la senadora y precandidata presidencial Gloria Flórez, presidenta de Colombia Humana, insistió en que la coalición no está dividida a pesar del fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE), que dejó por fuera a su partido en el proceso de fusión.

“Hoy más que nunca estamos decididos a continuar el proceso de unidad (…) podemos hacer uso de la solicitud de consultas partidistas consignada en el CNE y presentarnos el 26 de octubre para ordenar nuestras listas democráticamente y no a dedo”, explicó en Mañanas Blu.

Sobre el rol de Quintero en la consulta presidencial, Flórez evitó cerrarle la puerta, pero llamó a una evaluación interna: “Tenemos que hacer un trabajo juicioso de reconocer cada hoja de vida (…) hoy el Comité Político del Pacto Histórico definirá cómo abordar la candidatura presidencial y cómo llegar unidos al Frente Amplio de marzo”.