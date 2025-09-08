Gustavo Bolívar apoyó al presidente Petro en idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente

El presidente Gustavo Petro se refirió en las últimas horas, una vez más, a la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Es importante recordar que Petro ha cuestionado la llegada de Carlos Camargo al alto tribunal. En el mismo sentido, el mandatario volvió a lanzar su idea de una Asamblea Nacional Constituyente.

"Para Colombia es de absoluta pertinencia una reforma constitucional en varios temas: las reformas sociales, la adaptación al cambio climático, la garantía de los derechos de la gente, la reforma a la justicia para que cese la impunidad y se dé la verdad y la restauración de las víctimas. El proceso constituyente depende de las firmas de la ciudadanía y del nuevo Congreso que se elija. Que la lista que se proponga sea una lista proconstituyente y vuelva realidad la orden del pueblo con sus firmas", dijo Petro.

En las últimas horas, el precandidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, realizó una rueda de prensa en la Plaza de Bolívar en la que se refirió a la idea del presidente. Bolívar llegó acompañado por algunos aspirantes al Congreso y, entre todos, manifestaron su apoyo a la iniciativa propuesta por Petro.

"Aquí estará la primera bancada constituyente; es decir, nosotros vamos a hacer todo el proceso constitucional a través del Congreso para convocar a una Asamblea Constituyente por los canales que la Constitución nos lo permite”, dijo Bolívar.

Es importante recordar que Gustavo Bolívar es uno de los diez precandidatos a la presidencia por el Pacto Histórico. De esta lista, ya tres personas han manifestado su apoyo a la idea de la Constituyente: Alfredo Saade, Gustavo Bolívar y Daniel Quintero.

"En coherencia con el momento histórico que vive el país, respaldamos la propuesta del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, de empoderar al pueblo soberano, constituyente primario, para que con la fórmula de mínimo 55 senadores y 86 representantes logremos una mayoría progresista en el Congreso de la República. Esa será la base de un Congreso Constituyente que profundizará el cambio y realizará las reformas sociales que Colombia necesita para construir una sociedad de paz, democracia verdadera, vida digna, justicia social y ambiental, y disminución de las brechas de desigualdad", señala el comunicado leído por Bolívar y algunos de los aspirantes al Congreso.