Sin Colombia Humana y Progresistas, CNE avala fusión del Pacto Histórico con condiciones

De forma unánime, la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió la solicitud presentada por los partidos de izquierda que conforman la coalición del Pacto Histórico, para poder fusionarse en una sola colectividad y participar unidos en la contienda electoral del 2026.

La decisión de la Sala Plena fue acoger la ponencia de Altus Baquero (Liberal), en el que avala la fusión de los partidos Polo, Democrático, Alternativo, Unión, Patriótica y Partido Comunista Colombiano, pero excluyendo a los partidos Colombia Humana por no cumplir el requisito de quórum necesario para aprobar la fusión en su asamblea nacional interna, y a Progresistas por no contar hasta la fecha con personería jurídica.

Frente a la fusión, el CNE estableció varias condiciones. Entre ellas, que, primero, se deben resolver los procesos administrativos que adelanta el órgano electoral en contra de los partidos que pidieron la fusión, por ejemplo, la investigación de la campaña Petro Presidente 2022, en el que hace parte de la unión patriótica.

Gustavo Petro en Consejo de Ministros Foto: Presidencia

Los precandidatos presidenciales e integrantes del Pacto señalaron esta decisión como un intento bloquear y evitar la consulta del próximo 26 de octubre.

“Hay una intención gravísima antidemocrática para dividir a las fuerzas políticas del Pacto Histórico. Nosotros vamos a recurrir a todas las herramientas jurídicas nacionales, internacionales, para evitar que se divida la intención de que la fuerza política más grande de este país pueda participar en igualdad, en la próxima contienda electoral del 2026”, comentó la senadora María José Pizarro.

Los caminos que quedan frente a esta decisión, están que los partidos de izquierda se presenten en una consulta interpartidista el próximo 26 de octubre o busquen caminos jurídicos para agilizar la fusión de la colectividad del presidente Petro.