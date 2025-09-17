Nuevo encontrón entre presidente Petro y gobernador de Antioquia por erradicación de cultivos

Nuevo encontrón entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador Andrés Julián Rendón. Esta vez, por la lucha contra el narcotráfico. Mientras el jefe de Estado aseguró que Rendón “no ha ayudado a incautar ni una sola tonelada de cocaína”, el gobernador cuestionó las política nacionales de erradicación de cultivos ilícitos.

La reciente desertificación en la lucha contra las drogas emitida por parte de Estados Unidos a Colombia, volvió a generar una nueva disputa entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador Andrés Julián Rendón.

A través de redes sociales, los mandatarios protagonizaron un duro cruce de mensajes en relación a lucha contra el narcotráfico y la erradicación de cultivos de coca.

Mientras que el presidente Petro expuso que el crecimiento de la comercialización de la cocaína se debe a nuevos mercados con altas demandas como Europa y Asia, reiteró que su gobierno es el que más incautaciones de esta sustancia ha tenido en la historia con más de 1.000 toneladas este año.

“El actual gobernador de Antioquia no ha ayudado a incautar ni una sola tonelada de cocaína”, sentenció el jefe de Estado.

Por eso, la respuesta del mandatario regional no se hizo esperar y, en su mensaje, cuestionó el crecimiento de cultivos ilícitos y la erradicación manual que representa mayores riesgos para la fuerza pública.

Publicidad

“La aspersión aérea ha sido la política más exitosa y la que representa menos riesgos para la vida de Soldados, Policías y campesinos. Antioquia en 2013 alcanzó menos de 1.000 hectáreas de coca. Hoy tenemos cerca de 20.000 hectáreas bajo su gobierno”, manifestó Rendón quien planteó una analogía ya reiterada en otros espacios sobre la incautación de esta droga.

Le puede interesar: Gobierno evalúa producto diferente a glifosato para fumigar cultivos ilícitos, confirma mindefensa

“El presidente Petro se ufana diciendo que ha sido el gobierno de él el que más coca ha incautado. Eso es como cuando si a uno se le inundara la casa y entonces la está desocupando con baldes y se felicitara a sí mismo porque saca muchos baldes, pero está perdiendo de vista que es su casa la que está inundada. Estamos inundados de coca”, aseguró.

Presidente, la verdad pelea sola.



Dígame si es mentira: la aspersión aérea ha sido la política más exitosa y la que representa menos riesgos para la vida de Soldados, Policías y campesinos. Antioquia en 2013 alcanzó menos de mil hectáreas de coca; hoy tenemos cerca de 20 mil… https://t.co/qkdiendXQv — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 16, 2025

Publicidad

La proliferación de cultivos ilícitos, particularmente en Antioquia, es uno de los asuntos que mayor preocupación genera como fuente de financiación de grupos armados.

Según han indicado las autoridades la zona limítrofe entre el Norte y el Bajo Cauca, que incluye municipios como Valdivia, Cáceres, Tarazá, Ituango y Briceño, es al menos unos de los cinco enclaves cocaleros más grande del país y donde convergen intereses de organizaciones como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.