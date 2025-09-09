“El Pacto Histórico está más unificado hoy que nunca”: Colombia Humana por ponencia del CNE

La presidenta de Colombia Humana, Gloria Flórez, se refirió en entrevista con Mañanas Blu 1030 a la ponencia del magistrado Altus Baquero del Consejo Nacional Electoral (CNE), que plantea avalar la fusión de varios partidos que conforman el Pacto Histórico, pero sin la participación de Colombia Humana, colectividad del presidente Gustavo Petro.

El magistrado Baquero argumenta que en la asamblea en la que Colombia Humana decidió sumarse al Pacto Histórico no se cumplió con el quórum reglamentario. Según la ponencia, el partido cuenta con 114.381 militantes inscritos y se requerían más de 76.000 para que la decisión fuera válida.

Frente a este señalamiento, Flórez aseguró que existe una interpretación errada:

“Colombia Humana celebró su segunda asamblea el año pasado con delegados de más de 900 municipios y de colombianos en el exterior. Participaron 1.260 personas, es decir, con el quórum reglamentario de las dos terceras partes. Se hicieron los ajustes estatutarios y la decisión fue unánime”, señaló.

La dirigente afirmó que la asamblea es el máximo órgano de decisión de un partido político, como lo establece la Ley 1475 de 2011, y que pretender exigir la participación de 76.000 personas es “imposible”.

“Ningún partido puede celebrar una asamblea de 76.000 personas, no cabrían ni en El Campín. Para eso existen los congresos y las asambleas, es como si para pasar una ley hubiera que consultar a toda la sociedad”, sostuvo.

En ese sentido, anunció que Colombia Humana interpondrá los recursos jurídicos correspondientes para demostrar que la decisión de integrarse al Pacto Histórico fue legítima:

“Vamos a dar nuestra lucha jurídica. Sabemos que tenemos suficientes argumentos, la ley está con nosotros, la Constitución también y la decisión de la unidad que se plasmó en la primera asamblea”, indicó.

Flórez también respondió a la inquietud sobre qué pasaría si el CNE mantiene la exclusión de Colombia Humana en la fusión:

“El Pacto Histórico está más unificado hoy que nunca. Hacemos parte de un comité político que está unido alrededor de la defensa de la decisión soberana de avanzar hacia la fusión. Confiamos en que el Consejo Nacional Electoral reconozca la equivocación en la interpretación”, dijo.

Por otro lado, la presidenta de Colombia Humana se refirió a las versiones sobre supuestas divisiones internas en el Pacto Histórico por la elección del magistrado Camargo. Al respecto, negó cualquier señalamiento en su contra y defendió la cohesión de la bancada:

“Soy una mujer que abraza, que cree en la política del amor. No me pueden juzgar por un abrazo. Hemos cumplido a cabalidad con el compromiso con el gobierno nacional y gracias a la bancada han salido adelante varias reformas. No voy a permitir que se ponga en duda el proyecto político que vamos a defender”, expresó.

Finalmente, Flórez reiteró que Colombia Humana seguirá buscando “los canales de la unidad” y aseguró que la colectividad continuará trabajando para que la decisión de convertir al Pacto Histórico en un partido único se materialice.

