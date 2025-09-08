Ponencia propone fusión parcial del Pacto Histórico y excluye a Colombia Humana

Este lunes el magistrado Altus Alejandro Baquero radicó la ponencia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la cual propuso aceptar parcialmente la solicitud de fusión de los partidos que integran el Pacto Histórico.

La propuesta excluye al movimiento político Colombia Humana por no cumplir con las condiciones estatutarias necesarias para validar el proceso.

De acuerdo con la ponencia, el CNE recomendó negar la fusión entre Colombia Humana, el Partido Progresistas y la Minga Indígena Social y Popular. En contraste, se propone aceptar la integración del Partido Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano, aunque bajo una condición resolutoria pendiente de decisiones en otros expedientes abiertos ante el organismo.

El argumento principal para rechazar la inclusión de Colombia Humana se centra en el incumplimiento de las normas internas del partido. Según los estatutos, la aprobación de una decisión de fusión requiere el voto favorable de dos terceras partes de los delegados asistentes y un quórum equivalente a dos terceras partes de los afiliados registrados.

Colombia Humana cuenta oficialmente con 114.381 afiliados, lo que implica que para deliberar válidamente se necesitaba la presencia de al menos 76.315 miembros. Sin embargo, en la reunión convocada para aprobar la fusión, solo asistieron 1.280 delegados, una cifra muy inferior al mínimo requerido.

El magistrado Baquero explicó que “la decisión no puede ser avalada por esta corporación en tanto se incumplieron los estatutos del propio movimiento”. Esta postura fue registrada en la parte motiva de la ponencia, la cual será evaluada próximamente por el pleno del Consejo Nacional Electoral.

En cuanto a la aprobación parcial de la fusión, el CNE estableció que esta estará sujeta a lo que se determine en los expedientes, así como en otros documentos relacionados que estén en trámite ante el organismo.

La decisión final del CNE sobre esta ponencia en sala plena determinará si el Pacto Histórico avanza como una sola personería jurídica sin uno de sus principales movimientos fundadores. Mientras tanto, los sectores políticos involucrados analizan los pasos a seguir ante un escenario de redefinición interna.