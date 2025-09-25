Pacto Histórico podrá inscribir precandidatos para consulta; falta decisión sobre partido único

Este jueves una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral que permita la inscripción de candidatos del Pacto Histórico a la Consulta presidencial interna, prevista para el 26 de octubre.

Sin embargo, es una medida cautelar que aún no define de fondo la tutela interpuesta por los precandidatos Gustavo Bolívar y Carolina Corcho.

“Decretar la medida provisional invocada por los accionantes, consistente en: a) Suspender parcialmente los efectos de la Resolución 09673 del 17 de septiembre de 2025 del Consejo Nacional Electoral, única y exclusivamente en lo relativo al condicionamiento de la personería jurídica y/o registro del Pacto Histórico a la firmeza de procesos sancionatorios (apartes pertinentes de sus artículos Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto). Esta suspensión no cobija los demás contenidos u órdenes del acto; ii) ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitar la inscripción de precandidaturas del “Pacto Histórico” el 26 de septiembre de 2025 para la consulta del 26 de octubre de 2025; todo hasta que se profiera sentencia de fondo o disposición en contrario; y iii) Ordenar a la RNEC y al CNE abstenerse de ejecutar actos que impidan o difieran la inscripción aquí autorizada por razón del condicionamiento suspendido, sin perjuicio de los controles de verificación documental ordinarios”, dice la decisión del Tribunal.

En la tutela, Corcho y Bolívar señalaban que se les estaban vulnerando sus derechos políticos, pues el Consejo Nacional Electoral aprobó la fusión del partido Pacto Histórico, pero con condiciones, entre esas, la decisión dejaba por fuera a Colombia Humana y a Progresistas, de María José Pizarro.



“La adopción de una medida provisional urgente se justifica, pues solo de esa manera se evita la consumación de una afectación grave, cierta e irreversible a los derechos fundamentales invocados y que el fallo que se adopte no sea inocuo, en tanto el calendario electoral avanzaría sin los accionantes en condiciones de igualdad”, señaló el Tribunal.

“Con esta medida, el Tribunal garantiza que los sectores del Pacto Histórico puedan concurrir a la contienda interna del 26 de octubre en condiciones de equidad, preservando el principio democrático y evitando la exclusión de candidaturas. El fallo se adopta sin prejuzgar sobre el fondo de la tutela, cuyo estudio continuará en los próximos días”, señaló Carolina Corcho en un comunicado.