Pacto Histórico defiende gastar $200.000 millones en consulta para el Congreso

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico y secretario general de la Unión Patriótica, Gabriel Becerra, explicó en Mañanas Blu las razones por las que la coalición decidió no participar en la consulta presidencial prevista para el próximo mes de octubre.

Según indicó, la decisión obedece principalmente a un asunto jurídico que podría poner en riesgo la participación en una consulta más amplia en marzo de 2026 junto a otros sectores progresistas.

Becerra, fundador y coordinador del equipo promotor del Pacto Histórico, afirmó que la coalición seguirá una ruta electoral basada en alianzas que les permita llegar a las elecciones presidenciales con un candidato fuerte.

“El Pacto tiene una ruta con la confianza de que electoralmente va a ser victoriosa. Lo que hemos decidido es que va a consulta el Pacto al Congreso de la República y, en el caso presidencial, ha surgido una situación jurídica que es un obstáculo”, señaló.



Riesgo de doble consulta

El congresista explicó que, debido a que el Consejo Nacional Electoral no autorizó la fusión de los cinco movimientos que integran el Pacto Histórico, no pueden realizar una consulta como movimiento propio.

En ese escenario, solo tendrían la opción de participar en una interpartidista. Sin embargo, hacerlo en octubre impediría que el ganador compitiera nuevamente en la consulta de marzo con el frente amplio.

“Cualquier riesgo que implicara una nulidad o una demanda que impidiera ir a la consulta terminaría afectando lo esencial, que es la consulta con otras fuerzas en marzo”, advirtió.

El representante explicó que el Comité Político, conformado por delegados de las seis fuerzas de la coalición, resolvió no participar en octubre para proteger la participación en marzo.

“Nuestra dificultad en últimas es que no la podemos hacer como movimiento, pero lo podemos hacer como coalición tal cual la hicimos hace cuatro años”, afirmó.

Frente a la medida cautelar del Tribunal Superior de Bogotá que autorizaba a algunos partidos a inscribir candidatos, Becerra sostuvo que no era suficiente porque dejaba por fuera a colectividades como Colombia Humana y Progresistas.

“Excluir a Colombia Humana y a Progresistas no es lo que políticamente hemos decidido”, dijo.

Daniel Quintero y los precandidatos

Consultado sobre la eventual inscripción de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, Becerra aclaró que las consultas deben ser inscritas por los partidos y no por candidatos de manera individual.

“Con Daniel se ha hablado, se puede hablar y todo eso se puede coordinar. No confundiría las decisiones del Comité Político con base en el interés colectivo con las aspiraciones de los candidatos”, sostuvo.

El congresista agregó que el mecanismo para definir al precandidato presidencial deberá ser democrático y con participación ciudadana.

“Tiene que ser un mecanismo que involucre a la ciudadanía, porque quien sea el candidato del Pacto Histórico tiene altas probabilidades de liderar un frente amplio”, explicó.

Consulta para listas al Congreso

Aunque no habrá consulta presidencial en octubre, sí se realizará para conformar y ordenar las listas al Senado y a la Cámara de Representantes. Según Becerra, este será un ejercicio inédito para garantizar la participación ciudadana y la paridad de género.

“El Pacto Histórico es el único partido en Colombia que va a conformar su lista con la participación del pueblo. Vamos a pedirle a la ciudadanía que nos colabore seleccionando a los mejores hombres y mujeres, y garantizar que la mitad de la lista sean mujeres”, recalcó.

Sobre las críticas al costo de la consulta, que alcanzaría cerca de 200.000 millones de pesos, Becerra defendió el proceso como una inversión en la democracia.

“Algunos prefieren reunirse en un club, sacar el lapicero y hacer acuerdos. Nosotros pensamos que involucrar a la gente es muy importante. No es una pérdida de recursos, es una inversión en la democracia”, enfatizó.

