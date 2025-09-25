"Petro no ha estado en contra que Daniel Quintero entre al Pacto Histórico": Susana Muhamad

En medio de la incertidumbre jurídica que atraviesa el Pacto Histórico por la falta de personería jurídica unificada, la precandidata presidencial Susana Muhamad aclaró que, pese a las tensiones internas, el presidente Gustavo Petro no se ha opuesto a la eventual llegada del exalcalde de Medellín Daniel Quintero al movimiento.

En entrevista con Recap Blu, Muhamad explicó que, aunque ella y otros precandidatos han sostenido públicamente que Quintero debería participar en la consulta del Frente Amplio y no en la del Pacto Histórico, el mandatario ha mostrado una postura más abierta.

"El presidente Gustavo Petro básicamente tiene una visión, yo diría amplia, para él sí cumple los requisitos y si puede entrar, pues que entre, o sea, el presidente no ha estado en contra de que Daniel Quintero entre el Pacto Histórico, eso hay que decirlo con claridad, pero pues nosotros tenemos unas razones también y entonces eso todo se ha puesto sobre la mesa", señaló la exministra del Gobierno Petro.



El debate que genera Daniel Quintero

Sobre las tensiones que generó el anuncio de Gustavo Bolívar —quien amenazó con renunciar si Quintero ingresaba como precandidato del Pacto—, Muhamad reiteró su postura.

"Una cosa es el Pacto Histórico, otra cosa es el Frente Amplio. El Pacto Histórico es el corazón progresista y de izquierda. De ahí debe salir un candidato de izquierda y progresista. Yo también considero que eso no queda representado en Daniel Quintero", añadió Muhamad.



Susana Muhamad cuestiona precandidatura de Daniel Quintero dentro del Pacto. Foto: Suministrada

La precandidata insistió en que, más allá de las aspiraciones individuales, el reto es mantener un proyecto colectivo con unidad política que garantice la continuidad del proceso de cambio iniciado en 2022 con la llegada de Petro a la Casa de Nariño.



¿Consulta presidencial se aplaza?

La exministra recordó que la consulta interna del Pacto para definir un candidato presidencial no se realizará en octubre, como se había planteado inicialmente, sino que se buscará un mecanismo alternativo —posiblemente una encuesta o un acuerdo político entre precandidatos—, mientras que la verdadera definición será en marzo, dentro de la consulta interpartidista del Frente Amplio.

"Así que se ha privilegiado que precisamente la consulta para definir nuestro candidato a la Presidencia sea con el Frente Amplio y sea en marzo y ya tendremos que ver dentro del Pacto cómo se define, quién será ese candidato o candidata única que vaya, pues que evidentemente no es el mecanismo de consulta", aclaró en Recap Blu.

Publicidad

Por ahora, el Pacto Histórico mantiene en firme las consultas para las listas al Congreso este 26 de octubre, mientras redefine con “cabeza fría y tranquilidad” la ruta hacia la elección de su candidato presidencial en 2026.