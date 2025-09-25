EEUU calificó como triste el discurso de Petro en la ONU, pero no prevé repercusiones

El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó como triste el discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas y, aseguró que están trabajando para que ni esto ni las preocupaciones por el mandatario colombiano “tengan repercusiones para el país”.

La información fue entregada por un alto funcionario de esa dependencia durante una conferencia de prensa privada en Manhattan, para dar un balance de la participación en Naciones Unidas.

Allí los periodistas convocados consultaron por el discurso del presidente Gustavo Petro y si Estados Unidos evaluaba medidas contra Colombia por cuenta de la arremetida del presidente contra el Gobierno Trump.

Este funcionario aseguró que Estados Unidos quiere ser muy cuidadoso de que sus preocupaciones por el presidente Petro no tengan repercusiones negativas para el pueblo de Colombia.



Presidente Gustavo Petro ante la ONU Foto: AFP

Dijo, además, que en todas sus acciones hasta ahora con Colombia han tratado de distinguir entre el presidente Gustavo Petro y el pueblo colombiano, el sector privado y otras instituciones, destacando por ejemplo que, durante décadas se han dedicado a contribuir al fortalecimiento de las Fuerzas Militares en Colombia y de las instituciones y que eso sencillamente no se desmonta de un día para otro.

Cerró el funcionario asegurando que es muy triste como americano y como estadounidense ver el tipo de pronunciamiento del presidente Petro elogiando a Stalin.

“Es una de esas cosas que no esperas ver en 2025. Obviamente Colombia tiene elecciones el próximo año. Esperamos muchos más años hacia el futuro de relaciones más cercanas con Colombia”, puntualizó.