Respuesta del Gobierno de EE. UU. al presidente Petro por su discurso en la ONU

La Casa Blanca respondió con un gesto político al fuerte discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de Naciones Unidas. “Las acciones de ayer de nuestra delegación hablan por sí solas”, señaló a Noticias Caracol un portavoz del Gobierno de Donald Trump, en referencia a la salida de los representantes estadounidenses del recinto apenas minutos después de que el mandatario colombiano iniciara su intervención.

El pronunciamiento se dio tras las duras críticas de Petro, quien pidió abrir un “proceso penal” contra Trump por haber dado supuestamente la orden de atacar embarcaciones narcotraficantes en el Caribe, operaciones que dejaron al menos 14 muertos en las últimas semanas. Según el jefe de Estado colombiano, entre las víctimas podría haber connacionales que, dijo, “no eran grandes capos del narcotráfico, sino jóvenes pobres sin armas para defenderse”.

En su intervención, el presidente colombiano acusó a Estados Unidos de encubrir a los verdaderos narcotraficantes, a quienes ubicó en Miami como “vecinos del presidente de los Estados Unidos”. También calificó de “mentira” que los misiles lanzados en el Caribe tuvieran como fin detener el tráfico de drogas.

Las tensiones se enmarcan en la decisión de Washington de descertificar a Colombia como aliado en la lucha antidrogas, un golpe político que, aunque no implica sanciones directas, afecta la imagen del Gobierno Petro.



Mientras Trump acusa a Colombia de no hacer lo suficiente para reducir los cultivos ilícitos, Petro insiste en que su administración ha logrado “las mayores incautaciones de cocaína de la historia” y que el problema radica en la falta de control de la demanda en Estados Unidos.

"Aquí están los consumidores", agregó y señaló que Trump tiene supuestamente asesores que están "aliados desde hace décadas a los capos del narcotráfico de la cocaína en Colombia".