Los abuelos ‘tiktokers’ de Bucaramanga que mueven las redes con sus bailes de reguetón

Lo que comenzó como una serie de clips espontáneos grabados con un celular en el asilo San Rafael, ubicado en el norte de Bucaramanga, hoy se ha convertido en una auténtica sensación en redes sociales. Un grupo de adultos mayores, muchos de ellos residentes del hogar, ha conquistado los corazones de miles de internautas con sus divertidos bailes al ritmo de reguetón, acumulando millones de reproducciones y una legión de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram.

Los videos muestran a los abuelos y abuelas participando con entusiasmo en tendencias de baile, coreografías sencillas y movimientos alegres acompañados por ritmos urbanos populares. Más allá de la música, lo que más ha cautivado a los usuarios es la espontaneidad, la alegría y el carisma con que los adultos mayores enfrentan cada grabación, desafiando estereotipos sobre la vejez en el mundo digital.

La respuesta en redes ha sido tan contundente que incluso algunos de estos clips han viajado más allá de fronteras regionales: el reconocido cantante de reguetón Wisin compartió uno de los bailes del grupo, destacando el alcance y la simpatía de los videos. Este gesto del artista urbano impulsó aún más la visibilidad de la iniciativa y generó cientos de comentarios de seguidores de diferentes países.



Para los responsables del asilo, el auge viral no solo ha sido motivo de orgullo sino también una herramienta de impacto social. Gracias a la exposición en internet, la comunidad digital ha convertido cada “like” y cada comentario en gestos concretos de apoyo: desde donaciones de insumos básicos hasta visitas y padrinazgos que fortalecen los programas de bienestar del hogar.

Entre los personajes más queridos por el público está Jaime Muñoz, un adulto mayor de 85 años cuyo carisma y sonrisa han convertido sus apariciones en verdaderos íconos del canal. Sus videos, acompañados de comentarios alentadores, buscan romper barreras generacionales y recordar que el ritmo, la alegría y la creatividad no tienen edad.

La historia del asilo San Rafael demuestra que, en la era digital, la viralidad puede convertirse en una herramienta poderosa para la inclusión social y el fortalecimiento de lazos comunitarios. Y para estos abuelos y abuelas, cada paso de baile es mucho más que un trend: es una celebración de vida, energía y dignidad que trasciende generaciones.