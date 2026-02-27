En vivo
Blu Radio  / Economía  / Frisby revisa costos y horarios tras aumento del salario mínimo: no contempla despidos

Frisby revisa costos y horarios tras aumento del salario mínimo: no contempla despidos

El aumento del 23,7% del salario mínimo ya ha impactado en decisiones internas de empresas como Frisby, en donde casi ocho de cada diez empleados ganan el salario mínimo.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de feb, 2026

