Así respondió Frisby a caso de empleado que estalló a gritos en plazoleta de comidas de Ibagué

Así respondió Frisby a caso de empleado que estalló a gritos en plazoleta de comidas de Ibagué

A través de redes sociales se viralizó un video que muestra a un empleado de la cadena de restaurantes estallando en una plazoleta de comidas en un centro comercial de Ibagué.

