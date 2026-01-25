Así respondió Frisby a caso de empleado que estalló a gritos en plazoleta de comidas de Ibagué

Un video que circula ampliamente en redes sociales desató una fuerte polémica luego de mostrar a un empleado de la cadena de restaurantes Frisby protagonizando un angustiante momento en plena plazoleta de comidas del centro comercial La Estación, en Ibagué.

En las imágenes, el trabajador aparece visiblemente afectado, elevando la voz desde el mostrador y expresando su inconformidad por lo que presuntamente serían constantes situaciones de maltrato en su entorno laboral.

La escena ocurrió ante decenas de clientes que se encontraban en el lugar y no tardó en generar reacciones en plataformas digitales, donde miles de usuarios expresaron diferentes opiniones.

Entre lágrimas y con un tono de desesperación, el empleado manifestó: “Siempre hago bien mi trabajo, ¿por qué me humillan tanto? Estoy aburrido de cómo me humillan todos los días, a toda hora”, palabras que quedaron registradas en videos en redes sociales.



#ATENTOS. En las últimas horas salió a la luz un nuevo video relacionado con el presunto caso de maltrato laboral en un local de Frisby ubicado en la ciudad de Ibagué. Este material reforzaría las denuncias del trabajador y ha reavivado la indignación en redes sociales. https://t.co/F9cwcmSbry pic.twitter.com/UtiGAaEVib — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 24, 2026

Así respondió Frisby

Tras la viralización del caso, Frisby se pronunció oficialmente a través de un comunicado en el que aseguró que activó de inmediato sus protocolos internos de atención. La empresa señaló que su equipo de Gestión Humana y Bienestar intervino para brindar acompañamiento tanto al colaborador involucrado como al resto del personal del punto de venta.

“En Frisby S.A. BIC cumplimos con la legislación laboral vigente, los lineamientos del Gobierno nacional y nuestros protocolos orientados a la protección, el respeto y la dignidad de las personas”, indicó la compañía, al tiempo que resaltó que cuenta con canales formales de escucha activa para atender las inquietudes de sus empleados.

La cadena de restaurantes no entregó mayores detalles sobre las causas que habrían originado el episodio ni sobre posibles medidas posteriores, pero reiteró su compromiso con el bienestar de sus colaboradores y con la construcción de entornos laborales sanos y respetuosos.