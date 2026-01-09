Hombre demandó a restaurante tras ser exhibido como infiel en video en TikTok

Un hombre de 42 años presentó una demanda contra un restaurante en la región de Calabria, al sur de Italia, luego de que un video promocional publicado en TikTok expusiera una relación extramarital y derivara en su divorcio.

Según reportaron medios locales, el hombre había planeado una cena romántica con una mujer que no era su esposa en un pequeño y discreto establecimiento, con la intención de pasar desapercibido. Sin embargo, durante la velada, el personal del restaurante realizaba grabaciones para contenido publicitario en redes sociales, en las que quedó registrada la pareja compartiendo gestos de afecto.

El material fue posteriormente publicado en TikTok y, de manera inesperada, llegó hasta la esposa del demandante, quien lo reconoció de inmediato. Tras el hallazgo, la mujer solicitó el divorcio y el video fue incorporado como una de las pruebas que permitieron al juez validar la separación legal.

Tras el fallo judicial, el hombre decidió emprender acciones legales contra el restaurante, argumentando que la grabación y difusión del video fueron determinantes en la ruptura de su matrimonio. En la demanda sostiene que la responsabilidad del desenlace no recae en su conducta personal, sino en la actuación del establecimiento.



“El hecho de grabar y publicar imágenes de clientes sin una solicitud clara de consentimiento es inadmisible y expone a las personas a consecuencias imprevisibles”, declaró Francesco Tanasi, abogado del demandante, al referirse al caso.

Infidelidad, referencia Foto: Bing Image Creator

El proceso judicial ha generado un intenso debate en Italia. Mientras algunos consideran que el restaurante vulneró el derecho a la privacidad de sus clientes, otros sostienen que la responsabilidad principal recae en el hombre por mantener una relación paralela. El caso continúa en estudio por parte de las autoridades competentes.

