Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Hombre demandó a restaurante tras ser exhibido como infiel en video en TikTok

Hombre demandó a restaurante tras ser exhibido como infiel en video en TikTok

El hombre había planeado una cena romántica con una mujer que no era su esposa en un pequeño y discreto establecimiento, con la intención de pasar desapercibido.

