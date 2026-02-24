En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Grave accidente de bus deja dos personas muertas y cuatro heridas en Santana

Grave accidente de bus deja dos personas muertas y cuatro heridas en Santana

Los lesionados fueron atendidos inicialmente en el lugar por organismos de emergencia y posteriormente trasladados a centros asistenciales de la región para recibir atención especializada.

