En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Secuestro extorsivo en Bogotá aumentó más del 300 % en 2025

Secuestro extorsivo en Bogotá aumentó más del 300 % en 2025

Según cifras reveladas, en el 2025 se registraron 37 casos de secuestro extorsivo, lo que representó un 362 % más que el 2024, en el que hubo 8 casos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad