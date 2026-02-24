Tras conocer el caso del secuestro de Diana Ospina, al salir de una discoteca en la localidad de Chapinero de Bogotá, en el concejo de la ciudad se pusieron en evidencia las cifras de secuestros extorsivos en el 2025.

Según la denuncia del concejal Julián Sastoque, a comparación del 2024, que se registraron 8 casos, hubo un aumento mayor al 362 % al constatar que se registraron 37 hechos relacionados con retenciones extorsivas. Así las cosas, según el cabildante, es una cifra que no se veía desde el 2004.

Secuestro, imagen de referencia AFP

“Aterra además que los casos presentados en 2025, en el 27 % de los casos, fueron mujeres las víctimas, las protagonistas. Lo que enciende, por supuesto, la alarma porque revela que este caso de Diana, repito, no es una situación aislada y ante ese panorama no nos queda otra que citar nuevamente a la alcaldía de Carlos Fernando Galán a debate de control político porque definitivamente la seguridad es su gran fracaso en esta administración", concluyó el concejal.

Secuestro extorsivo en Bogotá aumentó más del 300 % en 2025

En ese sentido, el concejal, Julián Sastoque, anunció que radicará una citación a control político al alcalde, Carlos Fernando Galán, señalando que hay una “inacción” por este delito.