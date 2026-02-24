En vivo
Medicina Legal confirma la identificación de los restos del padre guerrillero Camilo Torres

Medicina Legal confirma la identificación de los restos del padre guerrillero Camilo Torres

Tras una década de análisis forense y reconstrucción genética, el Instituto de Medicina Legal aseguró que existe una coincidencia biológica concluyente sustentada en evidencia científica.

