Medicina Legal confirma la identificación de los restos del padre guerrillero Camilo Torres

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, confirmó que, tras más de diez años de investigación, se logró la plena identificación científica de los restos atribuidos al sacerdote y guerrillero Camilo Torres Restrepo.

Según explicó, el proceso enfrentó un escenario técnico extremo, marcado por cuerpos mezclados, restos incompletos, deterioro avanzado y sustancias que afectaban el material genético. Ante estas condiciones, los expertos realizaron una reconstrucción genética compleja a partir de múltiples estructuras óseas exhumadas entre 2016 y 2024.

La investigación incluyó muestras de linaje materno obtenidas de familiares directos. Estas fueron trabajadas en laboratorios especializados tras exhumaciones realizadas en Bogotá y La Habana, lo que permitió establecer la vinculación genética mediante comparación de perfiles mitocondriales.

“Las muestras tomadas de la abuela materna Isabel Gaviria Cobaleda y de la madre Isabel Restrepo de Torres, exhumadas en Bogotá y la Habana, Cuba, fueron trabajadas para establecer la vinculación por linaje materno en el proceso”, dijo el director de Medicina Legal.



Cortés destacó que el resultado no se basa en probabilidades simples, sino en una coincidencia genética robusta. De acuerdo con el informe, existe una certeza “844 millones de veces más probable” de que los restos correspondan a un hijo biológico de la familia Torres a que pertenezcan a un individuo al azar dentro de una población de referencia.

“No estamos hablando de probabilidades someras, estamos ante una coincidencia genética entre el perfil de la abuela materna, el padre y las muestras exhumadas en el año 2024, sustentadas por la ciencia forense. Los restos analizados corresponden genéticamente a un hijo biológico de Calixto Torres Sumaña y nieto de Isabel Gaviria Cobaleda, a que sean de un individuo al azar en una población”, agregó.