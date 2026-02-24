Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 24 de febrero de 2026

El Paisita Día continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde cuenta con una amplia base de jugadores que revisan diariamente los resultados.



Número ganador de Paisita Día hoy, martes 24 de febrero de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 24 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Últimos sorteos de Paisita Día

Sorteo Fecha Resultado Paisita Día 23 febrero 2026 3562 - 4 Paisita Día 22 febrero 2026 4479 - 9 Paisita Día 20 febrero 2026 8267 - 5 Paisita Día 19 febrero 2026 7632 - 5 Paisita Día 18 febrero 2026 6536 - 2 Paisita Día 17 febrero 2026 6346 - 7 Paisita Día 16 febrero 2026 7119 - 8 Paisita Día 14 febrero 2026 2071 - 2 Paisita Día 13 febrero 2026 6900 - 5 Paisita Día 12 febrero 2026 2488 - 8

Horario del sorteo Paisita Día

Uno de los factores que más valoran los apostadores es la puntualidad en la publicación de resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que permite verificar las apuestas el mismo día.

Los horarios oficiales del sorteo son:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez se anuncian los números ganadores, los participantes pueden consultar los resultados en puntos físicos autorizados o a través de los canales oficiales habilitados para tal fin.



Modalidades de juego disponibles

El Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta, adaptadas a diferentes presupuestos y estrategias. Cada opción tiene probabilidades de acierto y montos de premio que varían según el nivel de precisión requerido.

Las modalidades disponibles son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador elija la alternativa que mejor se ajuste a sus expectativas y posibilidades económicas.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación del premio. Es fundamental cumplir con los requisitos establecidos y presentar la documentación solicitada.



Los documentos básicos son:



Tiquete original, sin daños ni alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: únicamente documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT debidamente diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con horarios definidos, múltiples modalidades de apuesta y un proceso de pago regulado, el Paisita Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más confiables y consultados en Colombia.