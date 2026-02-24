Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 24 de febrero de 2026

Publicidad
El Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su cobertura a nivel nacional y la confianza que ha construido entre los apostadores lo han convertido en una de las opciones favoritas para quienes ponen a prueba su suerte todos los días.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 24 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Dorado Tarde ofrece varias alternativas de apuesta, lo que permite a los jugadores elegir cómo participar según su presupuesto y estrategia. El valor del premio varía dependiendo del tipo de acierto y del monto apostado.
De acuerdo con el plan oficial de premios, por cada peso apostado se puede ganar:
Desde el año 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria. Esta actualización amplió las opciones de ganar premios adicionales y generó mayor interés entre los jugadores habituales, al aumentar las posibilidades dentro del mismo sorteo.
El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.
Para realizar el trámite, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estas condiciones permite que el pago se efectúe de manera ágil y confiable, asegurando que los ganadores reciban su dinero sin inconvenientes.