Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, martes 24 de febrero de 2026

El Super Astro Sol se consolida como uno de los juegos de chance más atractivos en Colombia, gracias a su formato innovador que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco. Esta dinámica lo diferencia de otros sorteos tradicionales y amplía las posibilidades para quienes buscan seguir de cerca los resultados del chance en el país.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 24 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Participar en el Super Astro Sol es un proceso sencillo y accesible para el público general. Su mecánica consiste en seleccionar un número y asociarlo a un signo zodiacal, lo que incrementa las opciones frente a otros juegos similares.
Para jugar, se deben seguir estos pasos:
Esta modalidad ofrece mayor flexibilidad y más oportunidades de ganar, lo que explica su creciente popularidad entre los jugadores en distintas regiones del país.
El Super Astro Sol está diseñado para ajustarse a diferentes presupuestos, permitiendo la participación de un público amplio en Colombia.
Los valores establecidos son:
Las autoridades recomiendan realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados, con el fin de garantizar la seguridad, legalidad y validez del tiquete.
Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado para reclamar su premio y presentar la documentación correspondiente.
Los requisitos básicos son:
Dependiendo del monto obtenido, pueden exigirse requisitos adicionales:
Gracias a su formato innovador, facilidad de participación y procesos claros para el cobro de premios, el Super Astro Sol continúa posicionándose como una de las opciones preferidas por quienes consultan diariamente los resultados del chance en Colombia.