Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, martes 24 de febrero de 2026

El Super Astro Sol se consolida como uno de los juegos de chance más atractivos en Colombia, gracias a su formato innovador que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco. Esta dinámica lo diferencia de otros sorteos tradicionales y amplía las posibilidades para quienes buscan seguir de cerca los resultados del chance en el país.



Cómo se juega el Super Astro Sol

Participar en el Super Astro Sol es un proceso sencillo y accesible para el público general. Su mecánica consiste en seleccionar un número y asociarlo a un signo zodiacal, lo que incrementa las opciones frente a otros juegos similares.

Para jugar, se deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

También está disponible la opción “Todos los signos”, que permite participar con el mismo número sin importar el signo zodiacal que resulte ganador.

Definir el valor de la apuesta.

Realizar hasta cuatro jugadas diferentes en un mismo tiquete.

Esta modalidad ofrece mayor flexibilidad y más oportunidades de ganar, lo que explica su creciente popularidad entre los jugadores en distintas regiones del país.



Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

El Super Astro Sol está diseñado para ajustarse a diferentes presupuestos, permitiendo la participación de un público amplio en Colombia.

Los valores establecidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos por jugada.

Las autoridades recomiendan realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados, con el fin de garantizar la seguridad, legalidad y validez del tiquete.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado para reclamar su premio y presentar la documentación correspondiente.

Los requisitos básicos son:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del monto obtenido, pueden exigirse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios mayores a 182 UVT: se deben presentar los requisitos anteriores y una certificación bancaria reciente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Gracias a su formato innovador, facilidad de participación y procesos claros para el cobro de premios, el Super Astro Sol continúa posicionándose como una de las opciones preferidas por quienes consultan diariamente los resultados del chance en Colombia.