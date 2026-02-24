Inició paro de 72 horas: unos 2000 docentes en Antioquia reclaman por un servicio digno de salud

Los problemas de salud en el país no conocen de agremiaciones, los docentes del departamento de Antioquia comenzarán a partir de hoy un paro que inicialmente se prolongará por tres días. Los profesores llegaron desde los diferentes municipios del departamento para unirse a la marcha.

Un poco más de 2000 profesores se reunieron a las afueras de la sede principal de la Asociación de Institutores de Antioquia Adida, en el centro de la ciudad de Medellín, para reclamar por sus derechos en salud a la Fiduprevisora y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG.

Entre los principales inconvenientes que tienen hoy en día los más de 30 mil profesores del departamento se encuentran la falta de entrega de medicamentos hace más de cinco meses y la poca atención de especialistas que ellos requieren.

Así los docentes del departamento hacían sentir su voz. “Un derecho oportuno, una salud sin dilaciones, unos medicamentos a tiempo. El magisterio lo están dejando cada día enfermarse más”.



En Blu Radio conocimos el caso de Idelsa Montoya, una docente que llegó a la capital antioqueña proveniente del municipio de Armenia Mantequilla, Occidente del departamento, para reclamar por sus derechos en salud y poner fin al drama que vive ella, su familia y miles de docentes más.

“Y la verdad es que no tenemos el mejor servicio, hacemos grandes filas, nos toca dar muchas vueltas realmente, porque nos envían a un sitio, de allí nos devuelven a otro. No está el medicamento, lo llamamos, le informamos. ¿Qué le toca a uno como paciente? Comprar el medicamento de manera particular”.

Las agremiaciones de docentes también confirmaron que el día de hoy en horas de la noche saldrá una caravana con 14 buses, que transportarán una comitiva de 400 profesores, quienes harán un plantón el día 25 de febrero a las afueras de las instalaciones de la Fiduprevisora en la ciudad de Bogotá.