SENA abrió convocatoria para trabajar en el extranjero: sueldo sería de hasta $ 15 millones

El Servicio Nacional de Aprendizaje volvió a mover el mercado laboral con una convocatoria que llama la atención por el lugar donde se desempeñarían las labores y por el salario. Por medio de la Agencia Pública de Empleo (APE), la entidad lanzó el programa TEAM 6.1, iniciativa cuyo nombre se traduce como Trabajadores Colombianos Especializados para Alemania.

El objetivo es claro: conectar el talento nacional con vacantes formales en Alemania, bajo un esquema de migración legal y organizada. La apuesta no es masiva, pero sí busca ser estratégica y enfocarse en perfiles altamente calificados.



Perfiles para TEAM 6.1: estas son las vacantes

En esta oportunidad, el programa ofrece cuatro vacantes para profesionales en enfermería que deseen radicarse en Berlín. El perfil requerido incluye:



Título profesional en enfermería.

Diploma de grado y tarjeta profesional vigente.

Mínimo 24 meses de experiencia laboral.

Las condiciones contractuales también están definidas:



Contrato: término fijo durante el proceso de homologación y luego indefinido.

Salario inicial: 2.828 euros brutos mensuales (aproximadamente $12,3 millones).

Salario con título homologado: 3.600,40 euros brutos (cerca de $15,6 millones).

Jornada: 38,5 horas semanales.

Las funciones estarán centradas en el apoyo al cuidado de pacientes, bajo supervisión y en coordinación con equipos médicos alemanes. Entre las tareas se encuentran:



Recolección de información clínica.

Observación de signos vitales y estado físico y psíquico.

Apoyo en la planificación y ejecución de cuidados.

Participación en la evaluación de los tratamientos.

SENA ofrece becas del 50 %

Cómo aplicar a la convocatoria del SENA

El proceso de postulación se realiza únicamente por medio de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Los pasos son:



Registrar la hoja de vida en la plataforma oficial.

Postularse a la vacante específica en TEAM 6.1.

Cabe señalar que solo pueden aplicar personas que vivan en Colombia. Los preseleccionados serán citados a entrevista presencial en Bogotá entre el 19 y el 29 de mayo de 2026; los resultados serán publicados el 5 de junio.

Quienes superen el proceso deberán iniciar formación en idioma alemán antes de su traslado, previsto para 2028. En un contexto donde miles de profesionales buscan mejores oportunidades, esta convocatoria representa una opción formal, estructurada y con respaldo institucional.