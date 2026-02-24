Santa Fe llegaría 'cojo' ante Atlético Nacional: ya son tres las bajas para el miércoles

Independiente Santa Fe se alista para enfrentar el duelo pendiente de la jornada 5 de la Liga BetPlay, un compromiso que será vital para los capitalinos en su camino hacia la parte alta de la tabla de posiciones. Este miércoles 25 de febrero enfrentará a Atlético Nacional.

Cabe recordar que el compromiso ante el combinado verdolaga fue aplazado debido al mal estado de la cancha del Estadio Nemesio Camacho El Campín, por lo que será la oportunidad para buscar un triunfo luego del impulso que tuvieron tras vencer 2-1 al Junior de Barranquilla en casa; otra victoria les daría un boleto para meterse entre los ocho primeros.

Sin embargo, no será un juego sencillo, pues Nacional también viene de ganarle 3-0 a Alianza FC el pasado sábado, por lo que será un partido atractivo y donde las posiciones en la tabla juegan un papel importante, porque una victoria cardenal superaría al conjunto paisa y lo metería en el top 5 de la Liga BetPlay.

Pero Pablo Repetto tendrá que jugarse todas sus fichas para definir su alineación titular, pues tiene tres bajas confirmadas para el choque ante Nacional.



De acuerdo con lo conocido, los tres jugadores cardenales deberán recuperarse de sus respectivas lesiones. Según el parte médico, Víctor Moreno, Ewil Murillo y Jhojan Torres no estarán listos para el duelo ante el conjunto dirigido por Diego Arias.



Víctor Moreno: presenta una sobrecarga muscular del isquiotibial derecho.

Ewil Murillo: presenta una tendinopatía del bíceps femoral derecho.

Jhojan Torres: presenta una sobrecarga muscular del isquiotibial izquierdo.

Santa Fe confirmó su último refuerzo, ¿estará ante Nacional?

Informamos que Maximiliano Lovera fue cedido a préstamo por un año, con opción de compra, a Independiente Santa Fe.



¡Éxitos, tricampeón! 💪🏼💛💙 pic.twitter.com/V7zGf8PcA7 — Rosario Central (@RosarioCentral) February 24, 2026

Santa Fe, luego de enfrentar un 2025 lleno de altibajos, tiene un 2026 con retos importantes; por un lado debe pelear la Liga BetPlay y, por el otro, la Copa Libertadores, por lo que un bombazo llega desde Rosario, Argentina: Maximiliano Lovera será nuevo estandarte capitalino.

El atacante llegó a Bogotá el martes 24 de febrero para someterse a los exámenes médicos. Tras superar las pruebas físicas, el jugador estampará su firma en un contrato que lo vinculará como jugador oficial del León en condición de préstamo por un año con opción de compra.

El nacido en Laguna Blanca, Formosa, y con 26 años, es un futbolista que se caracteriza por su versatilidad en el ataque. Aunque su perfil natural es extremo por izquierda, su condición le permite enganchar hacia adentro para buscar remates o asistir para el gol.