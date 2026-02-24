Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 24 de febrero de 2026

Publicidad
El Chontico Día continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una amplia trayectoria y alta participación de apostadores.
El número ganador del chance Chontico Día de este martes 24 de febrero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades disponibles. Estas opciones permiten que cada jugador elija la alternativa que mejor se adapte a su presupuesto y a su forma de jugar.
Las modalidades son:
Gracias a esta variedad, el juego ofrece alternativas tanto para quienes buscan premios mayores con apuestas más exigentes, como para quienes prefieren opciones más sencillas y con mayor probabilidad de acierto.
El valor de las apuestas es otro de los factores que impulsa la participación en este chance. El Chontico Día mantiene un rango accesible para diferentes tipos de jugadores:
Este margen permite que tanto quienes realizan apuestas pequeñas como quienes deciden invertir montos más altos puedan participar bajo las mismas condiciones del sorteo.
Quienes resulten ganadores deben reclamar su premio en un punto autorizado. Para ello, es obligatorio presentar:
Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Este procedimiento busca garantizar una entrega segura y transparente de los premios, fortaleciendo la confianza de los jugadores que participan diariamente en este tradicional juego de chance en Colombia.