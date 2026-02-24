Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 24 de febrero de 2026

El Chontico Día continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una amplia trayectoria y alta participación de apostadores.



Número ganador de Chontico Día hoy, martes 24 de febrero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 24 de febrero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 23 febrero 2026 5243 - 8 Chontico Día 22 febrero 2026 4025 - 5 Chontico Día 20 febrero 2026 7972 - 8 Chontico Día 19 febrero 2026 8976 - 3 Chontico Día 18 febrero 2026 1919 - 8 Chontico Día 17 febrero 2026 5566 - 5 Chontico Día 16 febrero 2026 2254 - 8 Chontico Día 14 febrero 2026 9264 - 9 Chontico Día 13 febrero 2026 1682 - 1 Chontico Día 12 febrero 2026 7557 - 9 Chontico Día 11 febrero 2026 2790 - 8

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades disponibles. Estas opciones permiten que cada jugador elija la alternativa que mejor se adapte a su presupuesto y a su forma de jugar.

Las modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, el juego ofrece alternativas tanto para quienes buscan premios mayores con apuestas más exigentes, como para quienes prefieren opciones más sencillas y con mayor probabilidad de acierto.



Cuánto cuesta jugar Chontico Día

El valor de las apuestas es otro de los factores que impulsa la participación en este chance. El Chontico Día mantiene un rango accesible para diferentes tipos de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Este margen permite que tanto quienes realizan apuestas pequeñas como quienes deciden invertir montos más altos puedan participar bajo las mismas condiciones del sorteo.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Quienes resulten ganadores deben reclamar su premio en un punto autorizado. Para ello, es obligatorio presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documento y tiquete.

Entre 48 y 181 UVT: documento, tiquete y formulario SIPLAFT debidamente diligenciado.

Más de 182 UVT: además de lo anterior, certificación bancaria vigente.

Este procedimiento busca garantizar una entrega segura y transparente de los premios, fortaleciendo la confianza de los jugadores que participan diariamente en este tradicional juego de chance en Colombia.