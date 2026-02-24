En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Adulta mayor murió mientras reclamaba medicamentos en dispensario de Cafam en Cúcuta

Adulta mayor murió mientras reclamaba medicamentos en dispensario de Cafam en Cúcuta

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre lo ocurrido y se espera el levantamiento del cuerpo y un informe oficial que esclarezca las circunstancias del caso.

