Descubrió que su esposo le era infiel con su mejor amiga; los encontró en hotel

El testimonio, compartido en redes sociales, relata cómo una amistad de años terminó tras descubrir una infidelidad que salió a la luz al seguir la ubicación del esposo hasta un hotel.

