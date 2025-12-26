En vivo
Descubrió que su novia le era infiel con su primo en plena playa y grabó todo: video viral

Descubrió que su novia le era infiel con su primo en plena playa y grabó todo: video viral

En las imágenes se observa al hombre confrontando a su novia mientras la acusa de haberle sido infiel.

