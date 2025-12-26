Descubrió que su novia le era infiel con su primo en plena playa y grabó todo: video viral

Un nuevo caso de infidelidad captado en video ha generado revuelo en redes sociales, luego de que un hombre descubriera que su pareja sentimental lo engañaba con un primo suyo en una playa de México. La escena, grabada por el propio afectado, no tardó en viralizarse y provocar miles de reacciones.

El hecho quedó registrado en un video que, según usuarios, fue grabado en las playas de Acapulco, en el estado de Guerrero. En las imágenes se observa al hombre confrontando a su novia mientras la acusa de haberle sido infiel. Visiblemente alterado, el joven expone la situación frente a la cámara y cuestiona a la mujer por lo ocurrido, mientras ella, sorprendida, intenta entender lo que sucede.

Durante el altercado, el hombre increpa tanto a su pareja como al presunto amante, quien resulta ser su propio primo. La discusión sube de tono cuando el familiar interviene y encara al afectado, retándolo incluso a una agresión física. En medio del tenso momento, la mujer se coloca detrás del primo, evitando responder a las acusaciones..

“Nomás para que vean a esta cabrón y este es mi primo, que no mames, ¡No mames, Valeria!”, se le escucha decir al hombre en el video.



El video finaliza con el hombre reiterando la traición que, según él, sufrió por parte de ambos, dejando en evidencia el conflicto familiar y sentimental. La grabación fue ampliamente compartida en plataformas digitales y rápidamente acumuló alrededor de 139.000 'me gusta', además de miles de comentarios y reproducciones.

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, las reacciones estuvieron divididas entre quienes apoyaron al hombre por exponer la infidelidad y quienes criticaron la forma en la que se manejó la situación en un espacio público.