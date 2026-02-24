En vivo
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Reforzarán seguridad en estos municipios de Santander para elecciones por presencia de ELN

Reforzarán seguridad en estos municipios de Santander para elecciones por presencia de ELN

La medida cobija, entre otros, a los municipios de San Gil, Charalá, San Joaquín y Ocamonte, donde se fortalecerán los dispositivos de control, patrullajes rurales y presencia en puntos estratégicos.

