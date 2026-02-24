En vivo
La ADE convoca paro distrital de maestros durante 24 horas: ¿cuándo se realizará?

La ADE convoca paro distrital de maestros durante 24 horas: ¿cuándo se realizará?

El próximo 12 de marzo se realizará un paro distrital de 24 horas en los colegios oficiales de Bogotá, convocado por la Asociación Distrital de Educadores (ADE).

