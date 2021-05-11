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Paro Nacional

Estas son las principales noticias del paro nacional en Colombia

Unión Sindical del Trabajo.
Nación

Confederación de la Unión Sindical del Trabajo no participará de las marchas del 14 de octubre

Marcha docentes Bucaramanga.jpg
Santanderes

Cerca de 300 mil estudiantes en Santander no tendrán clases por paro del 14 de octubre

Huelga trabajadores Electrificadora de Santander.jpg
Santanderes

Reabren oficinas de la Electrificadora de Santander tras acuerdo con trabajadores en paro

FOTO PROTESTAS SANTANDER.jpg
Santanderes

Bloqueos viales ponen en riesgo empleos y paralizan el sector constructor en Santander

FOTO PROTESTA LEBRIJA.jpg
Santanderes

Paro campesino en Lebrija continúa indefinido mientras se alista mesa de diálogo con IGAC

Retrasos en aeropuerto de Palonegro.
Santanderes

Ofrecimos helicóptero para controladores: gob. Santander por bloqueos cerca de aeropuerto Palonegro

Paro maestros referencia
Nación

La ADE convoca paro distrital de maestros durante 24 horas: ¿cuándo se realizará?

Parro arrocero en Colombia
Economía

Arroceros no descartan paro nacional por guerra comercial con Ecuador

bloqueo galapa.jpeg
Economía

Bloqueos en vías golpean productividad de empresas: han enfrentado 22 interrupciones en 2025

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Caribe

Trabajadores de Hospital Universitario de Sincelejo se van a paro por falta de pagos

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