En redes le recuerdan al presidente Petro trino contra Duque: "Un gobernante debe siempre escuchar"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta críticas tras las declaracionesen respuesta a las recientes movilizaciones ciudadanas que tuvieron lugar el 21 de abril, expresando una fuerte disconformidad con su gestión.

En lo que se podría asumir como contradicción a su actitud durante protestas anteriores contra el gobierno de Iván Duque en 2021, Petro calificó el actual descontento popular como movido por el "odio"y negando su fundamentación en la democracia.

Contrastando con su aparente apoyo a la movilización ciudadana en el pasado, destacó en sus recientes declaraciones: “No pueden pensar en democracia, solo el odio los mueve. Para ellos el voto no existió, solo piensan en el golpe de Estado porque no aguantan que el pueblo pobre y juvenil triunfen”.

El presidente Gustavo Petro, quien en abril de 2021, durante otra ola de manifestaciones contra el gobierno de entonces, mencionó en Twitter que se debería oír al pueblo y esto publicó.

Publicidad

“Un gobernante debe siempre escuchar y corregir si es necesario. La mayor violencia siempre proviene de un gobierno que se vuelve indolente y sordo”.

Trino Petro sobre marchas en Gobierno de Iván Duque. Foto: cuenta X @petrogustavo.

Contrario a lo que mencionó en ese momento, sus posturas y declaraciones de hoy asumen una postura que sus críticos consideran contradictoria.

Publicidad

Gustavo Petro - Iván Duque Fotos: Facebook Gustavo Petro - Presidencia

Marchas del 1 de mayo

En un giro hacia la búsqueda de apoyo popular, Petro convocó a una “movilización general de la ciudadanía” para el 1 de mayo, intentando revalidar su conexión con las bases que lo llevaron al poder.

"Será un día para que todas y todos los trabajadores de la salud salgan por su estabilidad laboral... Por el derecho a pensionarse, por un mejor salario y por créditos baratos para la economía popular", expresó en su cuenta de X.

Además, invitó a campesinos, indígenas, y jóvenes a sumarse a la manifestación en favor de diversas reivindicaciones sociales y económicas.

Publicidad

El presidente enfatizó su compromiso con evadir un regreso al pasado de violencia y narcotráfico en Colombia, asegurando: “Colombia no volverá a ser de los asesinos y los narcotraficantes, no ensangrentarán sus pueblos y sus jóvenes”. Esta declaración busca reafirmar su visión de gobierno frente a los desafíos actuales, incluyendo la seguridad y la justicia social, aunque sus métodos y respuestas generan división entre la opinión pública.

¿Contradicción del presidente Petro?

La comparación entre las reacciones de Petro ante las protestas contra su Gobierno y su posición en eventos similares bajo la administración Duque, subraya la complejidad del diálogo político en Colombia. Mientras que el mandatario resalta la importancia del apoyo popular y la participación en las calles como vehículo de cambio, su actual retórica hacia la disidencia ha sido interpretada por algunos sectores como un alejamiento de los principios democráticos que anteriormente defendía.

Publicidad

Curiosamente, este cambio de tono no solo refleja la evolución de Petro de crítico a objeto de crítica, sino también el desafío inherente a gobernar un país marcado por profundos conflictos sociales y políticos. La invitación a las calles este 1 de mayo, según Petro, es un "caminar por la dignidad laboral", una oportunidad para reiterar el respaldo al gobierno y sus políticas ante una sociedad cada vez más polarizada.

Las protestas y la respuesta del Gobierno a estas reflejan no solo el estado de la democracia en el país, sino también el delicado balance entre el ejercicio del poder y el mantenimiento de la legitimidad popular.