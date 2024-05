Minjusticia prepara directriz que busca libertad de detenidos en protestas del paro nacional

En medio de su intervención en el evento del "Gobierno con el Pueblo" en los barrios en Cali, Valle del Cauca, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló de una nueva estrategia para buscar la libertad de jóvenes detenidos por diferentes motivos en el marco del paro nacional o estallido social.

Según el ministro, están en conversación con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para la construcción de una directriz que determine que los actos dentro de las protesta social son protesta y no terrorismo.

Osuna contó incluso que era un plan que venían trabajando con el exfiscal Francisco Barbosa pero no se logró: “Mientras el fiscal Barbosa estuvo en el cargo, fue imposible convencerlo de que una directriz que él cambió en la fiscalía, que decía que los actos de protesta social son protesta y no terrorismo, debería aplicarse. Él no la quiso aplicar, la derogó y por eso no se pudo avanzar”, dijo Osuna, quien detalló que con esta iniciativa los detenidos podrían salir de la cárcel.

En esa medida, el presidente le pidió al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, la creación de una “comisión de la verdad” alrededor de los hechos que se registraron durante el estallido social en la capital del Valle del Cauca.

“Obviamente no podemos reemplazar la investigación judicial, pero sí podemos realizar una exploración académica sobre los hechos que sucedieron aquí para establecer para la memoria de la ciudad", puntualizó Petro.