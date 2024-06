Fecode levanta el paro nacional tras caída de reforma a la educación: "Logramos el objetivo"

El presidente del Congreso, Iván Name, confirmó que no se lograron consensos respecto a la reforma de la educación, pues anunció que la iniciativa no iba a ser debatida este jueves en la última jornada de sesiones legislativas.

El proyecto de Ley Estatutaria de la Educación estaba a solo un debate de ser aprobado. Durante su trámite legislativo, el Gobierno no solo logró consensos con los partidos aliados, sino también con los partidos de oposición.

Esta decisión llevó a que Fecode levantara el paro de maestros que venía realizando desde el pasado 12 de junio a nivel nacional. El anuncio lo hizo el presidente de Fecode, Domingo Ayala, este jueves, 20 de junio, desde la Plaza de Bolívar.

"Logramos el objetivo de hundir este proyecto que deformó la oligarquía. Tomamos la decisión de suspender el paro permanente del magisterio colombiano con un gran aplauso", dijo Ayala en su discurso.

Además, el presidente de Fecode anunció que está dispuesto a "presentar un nuevo proyecto pero que recoja las aspiraciones del magisterio y de la comunidad educativa” y reiteró que su lucha será permanente.

Debido a esta decisión, los profesores deberán volver a dictar clases cuando se reanuden, ya que muchos estudiantes se encuentran en las vacaciones de mitad de año.