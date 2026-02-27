Literatura y música, los planes culturales para el fin de semana en Medellín

Con literatura y música, Medellín lidera la agenda cultural para este fin de semana en el departamento.

Inspirado en el tema ‘Las Travesías de la lectura’, este fin de semana Medellín vivirá, en Parques del Río, su segundo Festival del Libro Infantil, evento que para este año tendrá en su programación más de 500 actividades entre talleres de lectura, narración oral, encuentros con autores, experiencias lúdicas y otros espacios de formación, además de Corea del Sur como país invitado.

El secretario de cultura de Medellín, Santiago Silva, detalló qué tipo de invitados de ese país tendrá este espacio literario: "Contaremos con un ilustrador coreano, ganador de premios, que compartirá su experiencia en la creación de ´álbumes ilustrados"

En la programación cultural la música correrá inicialmente por cuenta de la Orquesta Departamental de Antioquia que abrirá su temporada hoy, desde las 7:30 de la noche en el Teatro Pablo Tobón Uribe, con un concierto en compañía de la maestra Teresita Gómez, quien adelantó sus expectativas de cara al evento.



"Me siento muy bien, casi estoy como estrenando orquesta. Me siento muy agradecida con la vida", indicó la maestra sobre el concierto que, con entrada gratuita con boletería hasta completar aforo, contará con la dirección titular de la maestra Cecilia Espinosa Arango. Otro espacio musical será en Medellín este sábado con un concierto de hip hop y rock de dos de la tarde a ocho de la noche en el Teatro Macondo del Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, en el Doce de Octubre