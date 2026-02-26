Rescataron 13 animales sometidos a maltratos en corregimiento de Medellín: perros atacaban cabras

Un aberrante caso de maltrato animal se conoció en el corregimiento Altavista de Medellín en donde fueron encontrados varios animales en condiciones precarias y con señales evidentes de tratos crueles. Por esta razón las autoridades llegaron hasta el lugar y lograron rescatar a 13 animales entre perros y cabras.

Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la situación se conoció por una denuncia ciudadana y al llegar al lugar se encontraron un panorama crítico con los animales que, incluso, estaban heridos o en condiciones precarias.

El mandatario señaló que las investigaciones permitieron establecer con rapidez que hace un par de horas tres cabras habrían fallecido producto del ataque de los perros que convivían en el mismo espacio de esta zona semirural de la capital de Antioquia.

"Omito mostrar algunas de las imágenes que hemos encontrado en el sitio porque se evidencia maltrato animal. No solo rescatar los animales, es buscar las responsabilidades y evidenciar ese maltrato animal que es un delito y si alguien atenta contra nuestros animales pues tiene que responder y tiene que ir a la cárcel", destacó.



Tras conocerse este hecho que ha conmocionado a toda Medellín, Gutiérrez pidió que la persona encargada de los animales sea capturada por la evidencia en videos, no obstante, se conoció que una vez hecho el operativo se dio apertura de proceso penal ante la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, se hizo la aprehensión preventiva de los animales y se abrió un proceso ante la corregiduría por no cumplir la norma al ejercer una actividad económica desde esta zona de Medellín.