Así puede obtener el nuevo pasaporte gratis: Cancillería indicó cuáles son los requisitos

El nuevo modelo de pasaporte colombiano entra en vigor el 1 de abril y, según el Gobierno, el documento planea estar entre los cuatro más seguros del mundo.

Además, la Cancillería aclaró que los que tengan el pasaporte vigente luego de esa fecha podrán seguir usándolo hasta que termine la vigencia, después de ello, tendrán que sacar el nuevo modelo.

El nuevo documento será producido con el apoyo de la Imprenta Nacional y, de acuerdo con el Gobierno, permitirá a Colombia escalar en estándares internacionales de identificación migratoria.

En este contexto, hay ciudadanos que pueden obtener el documento completamente gratis y para ello deben seguir un paso a paso.



¿Quiénes pueden obtener el pasaporte nuevo gratis?

De acuerdo con la Cancillería, las personas que estén inscritas en el Sisbén y que pertenezcan a los niveles 1 y 2, es decir, grupos A y B, pueden obtener el pasaporte gratis. Pero deben adelantar el trámite en las oficinas de Bogotá o gobernaciones con cita previa.



Para ello, los ciudadanos deben llevar el certificado que acredite que pertenece a las categorías indicadas y seguir el proceso:



Agendar una cita por medio del enlace habilitado y seleccionar una de las oficinas.

Asistir a la cita de lunes a viernes en los horarios de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Acudir con todos los documentos solicitados.

Reclamar el documento según los tiempos estipulados: -Oficinas de Pasaporte de Bogotá, sedes Centro y Norte: 24 horas hábiles.

-Red CADE: 48 horas hábiles.

Requisitos para obtener el pasaporte gratis

No obstante, para que el solicitante no pague ninguna suma de dinero debe acreditar que ostenta alguna de las siguientes condiciones:

