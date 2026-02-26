Esto pasará con pasaportes que tienen visas activas tras la implementación del nuevo modelo

Con la entrada en vigor del nuevo modelo de pasaporte colombiano en abril de 2026, una de las principales dudas entre los viajeros es qué ocurrirá con los documentos actuales que tienen visas activas.

El presidente Gustavo Petro presentó recientemente el rediseño del pasaporte y aseguró que estará entre los cuatro más seguros del mundo. Según explicó, entre las actualizaciones hay una reestructuración del modelo de contratación, con el fin de brindar una mayor protección de los datos personales.

El nuevo documento será producido con el apoyo de la Imprenta Nacional y, de acuerdo con el Gobierno, permitirá a Colombia escalar en estándares internacionales de identificación migratoria.



¿Qué pasará con los pasaportes actuales?

La Cancillería de Colombia aclaró que, aunque el nuevo modelo comenzará a expedirse desde el 1 de abril de 2026, los pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta la fecha de vencimiento que aparece en cada libreta.

Esto significa que:



Si su pasaporte está vigente, no debe cambiarlo por el nuevo diseño.

por el nuevo diseño. Puede seguir utilizándolo para viajar al exterior sin inconvenientes hasta que expire.

En Colombia, los pasaportes ordinarios y ejecutivos tienen una vigencia de 10 años desde su expedición.



¿Qué ocurre si hay visas activas?

Para quienes tienen visas vigentes estampadas en su pasaporte actual, esto aclara la Cancillería:



Si el pasaporte aún está vigente, puede seguir utilizándolo normalmente con sus visas activas.

Si el pasaporte se vence antes que la visa, deberá renovarlo, pero podrá viajar portando ambos documentos: el pasaporte nuevo vigente y el pasaporte anterior donde está la visa estampada.

Esta práctica es común y aceptada por autoridades migratorias de distintos países, siempre que la visa esté en buen estado y no haya sido anulada.



Recomendación para viajeros

Aunque no es obligatorio cambiar el pasaporte antes de abril si está vigente, la Cancillería recomienda revisar con anticipación la fecha de expiración, especialmente si se tienen viajes programados. Lo ideal es renovarlo al menos seis meses antes de su vencimiento, ya que muchos países exigen ese margen mínimo de validez para permitir el ingreso.



Por lo tanto, la implementación del nuevo modelo no afectará la validez de los pasaportes actuales ni de las visas activas. El cambio será progresivo y respetará la vigencia de los documentos ya expedidos.