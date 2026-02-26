En vivo
Elecciones Colombia 2026  / "La salud venía mal y este Gobierno terminó de empujarla": Daniel Quintero

“La salud venía mal y este Gobierno terminó de empujarla”: Daniel Quintero

El precandidato presidencial, Daniel Quintero, en entrevista en Recap Blu habló sobre el sistema de salud e indicó que la crisis no es reciente.

