“La salud venía mal y este Gobierno terminó de empujarla”: Daniel Quintero

El precandidato presidencial Daniel Quintero habló sobre el sistema salud colombiano en entrevista en Recap Blu, donde indicó que la crisis no es reciente y que la actual administración agravó una situación estructural que viene de años atrás.

“La salud no está funcionando para nadie. La salud es el sistema quizás más corrupto de este país”, afirmó. Y añadió que: “La salud venía mal y este gobierno terminó de empujarlo, y el otro lo va a rematar”.

Según Quintero, el problema no se resuelve con un cambio de presidente, sino con una transformación de fondo. “Lo que necesita el sistema de salud no es un nuevo presidente, lo que necesita el sistema de salud es una reingeniería profunda”, sostuvo.

Crisis estructural y falta de liderazgo

El precandidato ubicó la crisis en un problema de liderazgo y diseño institucional. “Ni Santos ni Duque ni Petro, nadie puede con el sistema de salud porque no estamos pensando el sistema como un sistema”, señaló, al insistir en que el modelo actual carece de una visión integral.

También advirtió sobre fallas en la prevención y en los determinantes sociales. “Tenemos 2 millones y medio de colombianos que lo que comen no es suficiente ni siquiera para mantener su peso”, afirmó, al relacionar la mala alimentación con la presión sobre hospitales y servicios médicos.

Tecnología y datos: la apuesta por la prevención

Quintero cuestionó que en Colombia no se haya implementado la historia clínica electrónica. “Yo traté hace unos años de que se aprobara en Colombia la historia clínica electrónica, no pasó. Las mafias no dejaron que pasara, porque si hay historia clínica electrónica, entonces podemos saber realmente qué tratamientos hicieron y qué tratamientos no se hicieron”, declaró.



Para el precandidato, la tecnología en salud y el acceso a la información médica deben ser un derecho.

Relató su experiencia con pruebas genéticas: “Gracias a esa prueba de ADN que yo tengo, yo sé de qué 3 cosas me puedo morir”. Y agregó: “Eso salvaría muchas vidas, evitaría muchos problemas y reduciría el costo del sistema de salud”.

En su diagnóstico, la reforma a la salud debe centrarse en prevención, información y rediseño institucional, más que en ajustes superficiales.

Publicidad

Vea la entrevista completa acá: