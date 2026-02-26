En vivo
Airbus lanza un nuevo helicóptero corporativo de lujo con diseño de Mercedes Benz

El modelo modelo tiene un precio base que ronda los 15 millones de dólares (unos 12 millones de euros) y puede transportar hasta ocho pasajeros.

nuevo helicoptero.jpg
Nuevo helicóptero corporativo de lujo de Airbus.
Foto: EFE.
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de feb, 2026

