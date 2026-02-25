En vivo
Piloto muere tras accidente de avión militar en las inmediaciones de una autopista

Los restos quedaron esparcidos por una amplia zona y, tras el accidente, la autopista fue cerrada al tráfico y en la mañana del miércoles los equipos continuaban trabajando.

Por: EFE
Actualizado: 25 de feb, 2026

