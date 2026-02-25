Aprehenden a adolescente tras ser grabado en presunto abuso contra un niño en conjunto de Soacha

Un delicado caso que involucra a menores de edad se registró en el conjunto residencial Vida Nueva, en el municipio de Soacha, luego de que un adolescente fuera sorprendido en un presunto acto de abuso contra un niño en zonas comunes del lugar.

De acuerdo con el reporte oficial, hacia las 3:44 de la tarde del 18 de febrero, uniformados que realizaban labores de patrullaje recibieron una alerta a través del dispositivo institucional, en la que se informaba sobre la existencia de un video que evidenciaría tocamientos indebidos a un menor dentro del conjunto.

Al llegar al sitio, los policías se entrevistaron con el guarda de seguridad, quien indicó que el hecho habría ocurrido detrás de unos arbustos en áreas comunes del conjunto. El video, grabado por una vecina desde un apartamento, muestra a un joven con camiseta verde ocultándose entre la vegetación, donde también se encontraba un niño de aproximadamente cinco años

De acuerdo con el informe, el adolescente se baja el pantalón y, presuntamente, hace tocamientos al menor de edad. En las imágenes se escucha a la mujer que graba gritarle para que se detenga.



Tras recibir la denuncia, los uniformados lograron la aprehensión del señalado. Luego de verificar su identidad, establecieron que se trataba de un adolescente de 16 años, quien fue dejado a disposición de las autoridades competentes en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, el joven ya contaría con una medida de aseguramiento vigente. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la integridad de niños, niñas y adolescentes.