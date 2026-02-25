En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Aprehenden a adolescente tras ser grabado en presunto abuso contra un niño en conjunto de Soacha

Aprehenden a adolescente tras ser grabado en presunto abuso contra un niño en conjunto de Soacha

El hecho quedó registrado en video por una vecina del conjunto Vida Nueva de Soacha. El señalado tiene 16 años y fue dejado a disposición de las autoridades.

Por: Felipe García
Actualizado: 25 de feb, 2026

