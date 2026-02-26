En vivo
Blu Radio  / Entretenimiento  / El hijo de J Balvin, el gran protagonista de su último trabajo con Ryan Castro

El hijo de J Balvin, el gran protagonista de su último trabajo con Ryan Castro

Este dúo ha enamorado a miles de personas en redes sociales, en especial por la estrecha relación que sostienen con Río, el hijo de Balvin, que ahora lo llevan a la escena musical.

