El hijo de J Balvin, el gran protagonista de su último trabajo con Ryan Castro

Empezó como un chiste y, poco a poco, esta relación fue creciendo hasta terminar siendo un éxito. Pero no la de Ryan Castro y J Balvin, que estaba destinada a brillar, sino de la Río, la del pequeño hijo del artista, con los seguidores de ambos artistas.
Tanto así que, por primera vez, entró a la escena musical y en "Tonto", la nueva canción de este dúo, se encargó de hacer el intro que enamoró a miles en pocos días desde que se anunció en redes sociales, como TikTok e Instagram.
"No se pueden decir groserias", la frase que enganchó a todos los fans de Ryan y Balvin en este tema que, rápidamente, se hizo viral. Más allá del reguetón, mezcla el dancehall con toques urbanos para una canción hecha netamente para bailar y no cantar.
El tema, compuesto con DJ Snake y SOG, apunta a ser un éxito mundial y con un junte que deja a la deriva la posibilidad de un EP, o más música entre ambos.
[Intro: Río]
No se puede decir grosería'
Soy Godzilla, y presento
DJ Snake
SOG
J Balvin
Ryan Castro
Latino gang
Awoo
[Coro: Ryan Castro, J Balvin & Río]
Tonto, ni que tonto
Tonto, yo quiero tonto
Tonto, ni que tonto
'Tá rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wikiri-wa
Tonto, ni que tonto
[Verso 1: Ryan Castro]
Mmm, me siento como Kendrick en Compton
Como una china montada en el Phantom
La cubana con la Jordan Concord
No colaboramo' con los tombo' (Plo)
Mami, clap clap ese bombo
Muévelo pa' mí y pa' mi combo
¿Pa' qué me invitan si saben cómo me pongo?
Tú no estás rica, tú 'tás rica conco (Wikiri-wikiri-wikiri-wa)
[Coro: Ryan Castro]
Tonto, ni que tonto
Tonto, yo quiero tonto (Plo)
Tonto, ni que tonto
'Tá rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wikiri-wa
Tonto, ni que tonto
Tonto, yo quiero tonto (Plo)
Tonto, ni que tonto
'Tá rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wikiri-wa, wikiri-wikiri-wikiri
[Verso 2: J Balvin & Ryan Castro]
De weekend en Toronto
Si no es la G-Wa, es en la Bronco
Cada que tengo un party, la monto
No, no, muy tombo
El gato volador, como El Chombo
Perro de raza, putongo
Me la como en PR como el mofongo (Pu-pu-pum)
Y no soy un gomelo de colombo
[Coro: Ryan Castro & J Balvin]
Tonto, ni que tonto
Tonto, yo quiero tonto
Tonto, ni que tonto
'Tá rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wikiri-wa
Tonto, ni que tonto