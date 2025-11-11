Con emotivo video, Ryan Castro le agradeció a Medellín el 'sould out' del estadio

En abril de 2026, Ryan Castro será el decimosegundo artista colombiano en llenar un estadio en el país y será en su casa, Medellín, en donde el ‘Cantante del Guetto’ haga su sueño realidad de poder “sacar la casa por la ventana” y reunir unos 10 años de carrera que comenzaron en los bus del norte de la capital de Antioquia.

“Esto es un sueño de todos, este concierto es del barrio, del ghetto, ¡la farra más hpta de todo Medellín! Los espero a todos el 25 de abril”, expresó, pero, además, a través de un conmovedor video en sus redes sociales le dio las gracias a su ciudad por confiar en él, una vez más.

Ryan Castro // Foto: suministrada

Las entradas para el concierto en el estadio, previsto para el 25 de abril de 2026, se agotaron en menos de dos horas, lo que refleja el profundo amor y lealtad que Ryan comparte con su ciudad y la abrumadora demanda por su tan esperado regreso a Medellín. La función reunirá a más de 45,000 fans en lo que promete ser una de las noches más importantes y comentadas de la música urbana colombiana.

“Me siento contento y afortunado de que lo quieran en todo el mundo. Pero lo más chimba es que a uno lo quieran en la casa, en la tierrita, eso no tiene comparación (…) Mi sueño siempre fue llenar mi primer estadio en mi tierra, siempre llevo la bandera de Colombia con orgullo y con amor de haber nacido en este país de tanta gente humilde y bonita”, dijo.



Su primer gran tema se dio cuando al lado de Feid lanzó “Monastery”, pero de ahí salieron otros sencillos que lo vilarizaron a nivel internacional como “Wasa Wasa”, “Jordan”, “Mujeriego”, “Lejanía”, entre otros, además de su dúo al lado de Blessd que le permitió conectar con el guetto y su gente, pero su punto más alto fue el dancehall con “Sendé” en donde encontró el ritmo que enamoró a la gente para llenar arenas y un Coliseo MedPlus.