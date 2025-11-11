En vivo
Entretenimiento  / Con emotivo video, Ryan Castro le agradeció a Medellín el 'sould out' del estadio

Con emotivo video, Ryan Castro le agradeció a Medellín el 'sould out' del estadio

Del guetto al estadio, un sueño hecho realidad para un artista que comenzó desde el norte Medellín a construir todo un legado.

