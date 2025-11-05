El Billboard Hot 100 llegó a Colombia: Kapo y Ryan Castro lideraron el listado

Una de las listas más importantes de la industria musical, finalmente, llegó a territorio colombiano y mostró el impacto de algunos artistas. La más famosa es, sin duda, la de Estados Unidos, pues mide el alcance de un cantante y su influencia.
o. Es una de las referencias más importantes de la industria musical, ya que refleja qué canciones están en tendencia y mide el éxito comercial de los artistas. Alcanzar los primeros puestos, especialmente el número uno, representa un logro significativo que puede impulsar la carrera de un músico a nivel nacional e internacional.
Además, su influencia cultural e histórica lo convierte en un barómetro clave de las preferencias musicales del público a lo largo del tiempo, que, finalmente, presentó su primer Hot 100 en Colombia desde la llegada de este importante portal.
“Gracias a una recopilación de datos, que abarca desde los impactos de la radio hasta el streaming, obtenidos a partir de información de Luminate –el servicio más confiable a nivel mundial de recolección de data– y con el acompañamiento de ACR Decibeles, el servicio líder en monitoreo radial en Colombia que analiza en tiempo real la música más escuchada en radio, televisión y plataformas digitales, gracias a una tecnología de rastreo sonoro, que permite conocer las tendencias y el consumo musical en el país”, explicaron en un comunicado.
Estas son las 100 canciones más escuchadas en Colombia
DÓNDE – Kapo, Ryan Castro
YOGURCITO REMIX (feat. Kris R., ROA) – Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA
COMO OREO – Blessd, Fuerza Regida, Ovy On The Drums
top diesel – Beéle
Ba Ba Bad Remix – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal
La Plena - W Sound 05 – W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
quédate – Beéle
no tiene sentido – Beéle
si te pillara – Beéle
Portate Bonito – Anuel AA, Blessd, Ovy On The Drums
SANKA – Ryan Castro, Dongo
AMISTA – Blessd, Ovy On The Drums
La Fórmula – Luis Alfonso
YO y TÚ – Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
TU VAS SIN (fav) – Rels B
mi refe – Beéle, Ovy On The Drums
Coleccionando Heridas – KAROL G, Marco Antonio Solís
UNA NOCHE DE LOCURA – Blessd, Sebastian Ledher, Tayson Kryss, Joseph Ren
Hasta Aquí Llegué – Nanpa Básico, Beéle
Enamorarte Mil Veces – Fonseca, Manuel Medrano
BOMBASTIK<3 – Ryan Castro, Blaiz Fayah, Tribal Kush