Éxito musical de Kapo y Ryan Castro cambiar su formato a propuesta audiovisual

Hace poco más de un año Kapo se volvió un éxito gracias a 'Ohnana' que le abrió las puertas de la élite, que desde ahí no ha dejado de trabajar para mantenerse arriba y seguir sacando hit tras hit. Pero uno de su reciente álbum al lado de Ryan Castro hizo historia en cuestión de semanas.

'Dónde' no solo encantó por su ritmo al público, sino que se volvió un éxito en redes sociales siendo una de las canciones más usadas en plataformas como TikTok o Instagram, por eso, ambos artistas decidieron darle otra mirada a esta canción para presentarla en un forma audiovisual.

Kapo y Ryan Castro // Foto: suministrada

El video musical oficial es la “guinda del pastel” para un tema que ya es un éxito viral con más de 1 millón de usos en la plataforma TikTok. Dirigido por Dario Burbano, la pieza audiovisual da vida al espíritu de la canción con una propuesta colorida, divertida y visualmente atractiva, sin dejar de lado la sensualidad que aporta la figura femenina. En él, se celebra la diversidad y belleza de mujeres de distintas nacionalidades, transmitiendo el mensaje de que la belleza no tiene frontera y reside en los ojos de quien la mire.

La canción llegó este miércoles a esta nueva propuesta, que fue bien recibida por los fanáticos que esperan seguir dándole 'play' a este hit en el dúo entre Kapo y Ryan Castro, que, poco a poco, se ha vuelto en uno de los favoritos de los amantes del género urbano en todo el país y apunta a hacer mucho más.

